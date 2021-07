No Tav | gita al mostro e lacrimogeni in Valle

(Di sabato 31 luglio 2021) Tensioni oggi pomeriggio in Val di Susa: una trentina di attivisti appartenenti all’ala più oltranzista del Movimento No Tav, a conclusione di una manifestazione, ha attaccato il cantiere di Chiomonte. Prima hanno tentato di tagliare con delle cesoie parti di concertina e poi hanno tirato pietre, fumogeni e bombe carte contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con. Il gruppo ha raggiunto l’area attraverso i sentieri più alti, al termine di un corteo pacifico, battezzato ‘al’, che da Venaus, dove in questi giorni si svolge il festival Alta Felicità, ha raggiunto Giaglione. L'articolo proviene da Nuova ...

Una tre giorni di concerti e incontri organizzata dal Movimento Noche ha richiamato ai piedi ... Ma non mancheranno gli incontri e i momenti di lotta come la "al cantiere" prevista per questo ...... il cui programma prevede sabato 31 luglio la "al Mostro", inserita in tre giorni di camminate ...istituti bancari e totalmente schiacciata sul modello grandi opere di cui il cantiere delè un ...Bombe carta, pietre e fumogeni sono stati lanciati contro le forze dell’ordine che sono dislocate a presidio dell’area che hanno risposto con lacrimogeni. Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di T ...di IVO BLANDINO VENAUS – Manca sempre meno alla tre giorni (venerdì, sabato e domenica) della 5ª edizione del Weekend ad Alta Felicità, che si terrà a Venaus. Quest’anno sarà una ...