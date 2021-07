(Di sabato 31 luglio 2021)del Gp d’per il pilota della Ferrari Carlos. Lo spagnolo è uscito contro le barriere all’ultima curva mentre stava andando fortissimo. Da valutare eventuali problemi al cambio per. Il Q2 è stato sospeso per qualche minuto per poi ripartire. Funweek.

Advertising

SkySportF1 : ? INCIDENTE PER SAINZ NEL #Q2 ? Bandiera rossa a Budapest LIVE ? - fisco24_info : Gp Ungheria, Sainz a muro nel Q2 e qualifiche finite: Lo spagnolo della Ferrari è uscito contro le barriere all'ult… - lifestyleblogit : Gp Ungheria, Sainz a muro nel Q2 e qualifiche finite - - gemin_steven98 : RT @SkySportF1: ? INCIDENTE PER SAINZ NEL #Q2 ? Bandiera rossa a Budapest LIVE ? - andreastoolbox : Formula 1, GP Ungheria: l'incidente di Sainz nelle qualifiche con la Ferrari. FOTO | Sky Sport… -

Ultime Notizie dalla rete : Ungheria Sainz

DIRETTA FORMULA 1, QUALIFICHE:A MURO, ADDIO Q3 Un altro clamoroso colpo di scena durante la sessione di qualifiche del GP d'all'Hungaroring di Budapest. Escluso eccellente dal Q3, la finestra che regala la pole ...Incidente per Carlosdurante le qualifiche del Gp di. Nel giro lanciato del Q2 il pilota spagnolo ha perso il controllo della sua Ferrari in curva ed è andato a sbattere contro le barriere.non sembra ...Il terzo turno libero, antipasto della qualifica, ha messo in evidenza una volta di più il gran duello che vi è tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. I due contendenti per il ...ROMA, 31 LUG - Incidente per Carlos Sainz durante le qualifiche del Gp di Ungheria. Nel giro lanciato del Q2 il pilota spagnolo ha perso il controllo della sua Ferrari in curva ed è andato a sbattere ...