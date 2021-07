È Morta Alegna Osorio Mayari, Lanciatrice di Martello Colpita alla Testa in Allenamento (Di sabato 31 luglio 2021) Alegna Osorio Mayari, la Lanciatrice di Martello cubana Colpita alla Testa dall’attrezzo durante un Allenamento, è Morta dopo essere rimasta in coma per tre mesi. Era infatti aprile quando l’atleta ... Leggi su youreduaction (Di sabato 31 luglio 2021), ladicubanadall’attrezzo durante un, èdopo essere rimasta in coma per tre mesi. Era infatti aprile quando l’atleta ...

