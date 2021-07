CIV Misano | i poleman della Racing Night | con Delbianco leader in SBK

(Di sabato 31 luglio 2021) Nella mattinata del sabato, sono scese in pista tutte le classi del CIV per la seconda e decisiva sessione di qualifiche, che ha decretato i vincitoriMotosprint Pole Position delle varie ...

gponedotcom : CIV SBK Misano QP2: Delbianco conferma la pole, Ferroni e Aprilia in prima fila: Alessandro Delbianco il più veloce… - AngyFra89 : Non è Endurance. È MISANO. È IL CIV. #Motorsport - gponedotcom : CIV SBK QP1: Delbianco (quasi) da record nella notte di Misano, Pirro a 5 decimi: Alessandro Delbianco, da paura, s… - gponedotcom : CIV SBK QP2: Delbianco (quasi) da record nella notte di Misano, Pirro a 5 decimi: Alessandro Delbianco, da paura, s… - forix : CIV SB, Misano/3, 1st qualifying: Alessandro Delbianco (Honda), 1'35.176, 159.847 km/h -

Nella mattinata del sabato, sono scese in pista tutte le classi delper la seconda e decisiva sessione di qualifiche, che ha decretato i vincitori della Motosprint ...gare del weekend al...... il TGR Italy sara' Official Sponsor ed Auto Ufficiale del Campionato Italiano Velocita' () per le restanti gare del campionato a partire dalla tappa didel 1 Agosto a cui seguiranno: ...Il pilota del DMR Racing conferma il primato anche in Q2 davanti a Michele Pirro e Flavio Ferroni. Pole per Caricasulo, Bertelle, Vannucci e Ferrandez nelle altre classi ...SBK: Alessandro Delbianco il più veloce anche al termine della QP2 di Misano e centra la pole position. Michele Pirro si avvicina, ma non basta e resta 2°. 3° Flavio Ferroni sulla RSV4, quattro piloti ...