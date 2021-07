Charlene resta in Sud Africa | non tornerà da Alberto prima di ottobre

(Di sabato 31 luglio 2021) L’assenza didal principato di Monaco si allunga fino ad. Sebbene sia frutto di imprevisti inaspettati, la permanenza in Suddella Principessa è frutto di complicanze relative al suo stato di salute che difficilmente le permetteranno un rientro imminente a casa.si era recata in Sudper la promozione di un progetto legato alla salvaguardia dei rinoceronti, specie animale che rischia seriamente l’estinzione. Le nuove dichiarazioni della Principessa sono arrivate in diretta a SouthRadio 702: intervistata da Mandy Wiener, ha spiegato e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Charlene resta

Zazoom Blog

Wittstockin Sudafrica. Non vuole tornare a Palazzo Grimaldi. Ufficialmente per la degenza dopo il doppio intervento chirurgico che ha coinvolto naso e orecchie. Ma dietro alla ...Nonche attendere per riverderli finalmente tutti insieme.La principessa è lontana, molto lontana. E i gossip si addensano sulla Rocca. Come è in grado di raccontarvi in esclusiva il settimanale Oggi ...La principessa Charlène non ha preso parte al Gala della Croce Rossa: è bloccata nella natia Sudafrica per un problema di salute ...