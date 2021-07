Calciomercato | l’Arsenal tiene “in ostaggio” il calciomercato di Inter e Roma

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 31 luglio 2021) Il passaggio del ciclone Coronavirus ha devastato ogni aspetto dell’economia mondiale colpendo, anche, il mondo del calcionazionale. La ricostruzione dalle macerie finanziarie portate da un virus che tutt’oggi continua a punzecchiare l’umanità in modo asfissiante, sembra essere davvero complicata: ci vorranno tempo e pazienza per tornare agli introiti di qualche anno fa. Questa difficile realtà, ovviamente, si riflette principalmente sul terreno delle trattative, con le formazioni che sono disposte sempre meno a spendere più di quanto messo in conto. In questo scenario, ildel(quello in ...