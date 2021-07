Unicredit e Mps corrono in Borsa sull'annuncio di una possibile operazione (Di venerdì 30 luglio 2021) “C’è un enorme potenziale da valorizzare in Unicredit e guardo con entusiasmo alle opportunità che ci riserva il futuro”. Il ceo Andrea Orcel si è già esposto ieri sera, nell’annuncio delle “interlocuzioni in esclusiva” con il Ministero dell’Economia per verificare la fattibilità di “una potenziale operazione avente ad oggetto le attività commerciali di Mps, attraverso la definizione di un perimetro selezionato e di adeguate misure di mitigazione del rischio”. L’operazione Mps e i dati semestrali sopra le attese spingono il mercato a premiare in apertura di seduta le azioni Unicredit (+5%) e soprattutto ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 luglio 2021) “C’è un enorme potenziale da valorizzare ine guardo con entusiasmo alle opportunità che ci riserva il futuro”. Il ceo Andrea Orcel si è già esposto ieri sera, nell’delle “interlocuzioni in esclusiva” con il Ministero dell’Economia per verificare la fattibilità di “una potenzialeavente ad oggetto le attività commerciali di Mps, attraverso la definizione di un perimetro selezionato e di adeguate misure di mitigazione del rischio”. L’Mps e i dati semestrali sopra le attese spingono il mercato a premiare in apertura di seduta le azioni(+5%) e soprattutto ...

Advertising

sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore di oggi, venerdì #30luglio: #Mps, Unicredit apre la trattativa. #Giustizia, l’intesa… - MediasetTgcom24 : UniCredit esce allo scoperto: trattative col Mef per la fusione con Mps #Unicredit - guglielmopicchi : Domani alle 12 a Siena di fronte a MPS faremo conferenza stampa per dire NO allo scippo della banca a Siena e ai Se… - infoiteconomia : Unicredit tratta in esclusiva per Mps - infoiteconomia : Azioni MPS oggi verso il boom in borsa: Unicredit tratta col Tesoro per comprarne la ‘parte buona’ -