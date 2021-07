Maradona a Napoli | questa volta non si parla di calcio | la notizia è sorprendente!

(Di venerdì 30 luglio 2021) E' di poco fa la, portata alla luce dalla testata giornalistica 'Il Mattino', Hugo, fratello minore di Diego Armando, sta per candidarsi alle prossime elezioni comunali di, sembrerebbe, in una lista di centro destra sostenendo Catello Maresca. Per la presentazione del candidato bisognerà attendere i primi giorni di Agosto. L' ufficialità della candidatura dicon la lista 'Capitale' il partito dell'ex consigliere comunale, Crescenzo (Enzo) Rivellini, che ha firmato un patto di alleanza con la coalizione di centro destra che proposto e ...

. Rivellini (Capitale): "ha il desiderio di restituire alla città parte dell'immenso amore che i Napoletani hanno riservato a Lui e al Fratello e per questo ha deciso di candidarsi al consiglio ...Chiusura il 5 settembre con l'omaggio al compianto Libero De Rienzo con la proiezione di "Santa" di Marco Ponti che gli valse il David di Donatello nel 2002 come miglior attore non ...Il fratello di Diego Armando Maradona, Hugo, si candida per le Comunali 2021 a Napoli con le liste a sostegno del candidato sindaco Catello Maresca; ...NAPOLI. Rivellini (Napoli Capitale): “Maradona ha il desiderio di restituire alla città parte dell’immenso amore che i Napoletani hanno riservato a Lui e al Fratello e per questo ha deciso di candidar ...