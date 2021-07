La variante Delta si diffonde come la varicella. Uno studio (Di venerdì 30 luglio 2021) AGI - La variante Delta del Covid 19 sembra causare malattie più gravi delle varianti precedenti e si diffonde facilmente come la varicella. Lo rileva uno studio del Centers for Disease Control and Prevention (CDC) contenuto in un documento interno pubblicato dal Washington Post. Nel documento si fa riferimento a una combinazione di dati ottenuti di recente, ancora non pubblicati, che mostrano che gli individui vaccinati infettati dalla variante Delta possono essere in grado di trasmettere il virus facilmente come quelli che non sono vaccinati. Le persone vaccinate ... Leggi su agi (Di venerdì 30 luglio 2021) AGI - La variantedel Covid 19 sembra causare malattie più gravi delle varianti precedenti e sifacilmentela. Lo rileva unodel Centers for Disease Control and Prevention (CDC) contenuto in un documento interno pubblicato dal Washington Post. Nel documento si fa riferimento a una combinazione di dati ottenuti di recente, ancora non pubblicati, che mostrano che gli individui vaccinati infettati dalla variantepossono essere in grado di trasmettere il virus facilmentequelli che non sono vaccinati. Le persone vaccinate ...

Ultime Notizie dalla rete : La variante Delta Covid, allarme delle autorità sanitarie Usa: variante Delta più pericolosa La variante Delta del coronavirus causa un'infezione più grave delle varianti scoperte in precedenza e si diffonde facilmente come la varicella. Non solo: i dati mostrano come le persone completamente ...

Variante Delta, più contagi e morti ma ricoveri sotto controllo: picco a Ferragosto In sintesi: la variante Delta vola, l'Rt (l'indice di trasmissione) ormai è al di sopra di 2. E nel Lazio , dove i contagi sono stati alimentati dai festeggiamenti degli Europei, si è assestato a 2. ...

la variante Delta del coronavirus causa un'infezione più grave delle varianti scoperte in precedenza e si diffonde facilmente come la varicella. Non solo: i dati mostrano come le persone completamente vaccinate possono trasmettere il virus.