GP Ungheria, prove libere 1: tempi e classifica LIVE (Di venerdì 30 luglio 2021) Si accendono le monoposto per il GP d'Ungheria , giro di boa del Mondiale di Formula 1 2021. A Budapest ci si aspetta di tutto dopo lo scontro di Silverstone tra Hamilton e Verstappen e la decisione ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 30 luglio 2021) Si accendono le monoposto per il GP d', giro di boa del Mondiale di Formula 1 2021. A Budapest ci si aspetta di tutto dopo lo scontro di Silverstone tra Hamilton e Verstappen e la decisione ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @qnazionale: F1 Gp Ungheria 2021: le prove libere in diretta - qnazionale : F1 Gp Ungheria 2021: le prove libere in diretta - FormulaPassion : La cronaca live della prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Ungheria, undicesimo appuntamento della stag… - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: #F1 | #HungarianGP - Segui in diretta le prove libere 1 [LIVE FP1] #F1inGenerale - P300it : F3 | GP Ungheria 2021: Smolyar davanti a Hauger nelle prove libere ? di Federico Benedusi ??… -