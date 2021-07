Fdi, Giuliano: vendita rimessa Atac ad Amazon, serve chiarezza (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma – “E’ molto grave quello che sta avvenendo sull’ex deposito Atac di piazza Ragusa ed a breve su quello di piazza Bainsizza e San Paolo. Lo stabile è stato acquistato all’asta da Amazon per 10,5 milioni di euro ma era valutato sopra i 14.” “Tra l’altro il colosso mondiale delle vendite a domicilio è stato l’unico a partecipare all ‘asta aggiudicandosi così un un gioiello del patrimonio della municipalizzata.” “La stessa Amazon avrebbe presentato una manifestazione di interesse anche per la struttura di Piazza Bainsizza e San Paolo. Il Comune di Roma faccia chiarezza su quanto accaduto e su quali siano i progetti per ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma – “E’ molto grave quello che sta avvenendo sull’ex depositodi piazza Ragusa ed a breve su quello di piazza Bainsizza e San Paolo. Lo stabile è stato acquistato all’asta daper 10,5 milioni di euro ma era valutato sopra i 14.” “Tra l’altro il colosso mondiale delle vendite a domicilio è stato l’unico a partecipare all ‘asta aggiudicandosi così un un gioiello del patrimonio della municipalizzata.” “La stessaavrebbe presentato una manifestazione di interesse anche per la struttura di Piazza Bainsizza e San Paolo. Il Comune di Roma facciasu quanto accaduto e su quali siano i progetti per ...

