Eyeliner | finalmente il metodo per applicarlo anche su occhi incappucciati

Leggi su chedonna

(Di venerdì 30 luglio 2021) L’è senza dubbio uno dei cosmetici più amati dalle donne. Ecco come riuscire adperfettamente suglicon palpebra cadente. Glisono lo specchio dell’anima e molto spesso la loro conformazione non rispecchia quella perfetta su cui realizzare ogni tipo di makeup in modo semplice, come per esempio gli. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it