Chip gallesi ai cinesi? Johnson ha una via d’uscita

Leggi su formiche

(Di venerdì 30 luglio 2021) Un consorzio sta cercando di raccogliere fondi da banche e investitori di private equity per finanziare una potenziale offerta per Newport Wafer Fab, azienda leader nella produzione dicon sede in Galles, che sta per essere acquisita da Nexperia, società olandese ma partecipata al 100% dal colosso cinese dei semiconduttori Wingtech. A rivelarla è l’emittente CNBC. Dopo l’iniziale via libera del ministri per gli Affari economici Kwasi Kwarteng all’inizio di luglio, pochi giorni fa il primo ministro Borisha chiesto al consigliere per la sicurezza nazionale Stephen Lovegrove di esaminare il caso dopo la sollevazione di diversi parlamentari. Come ...