Ballando con le stelle, Raimondo Todaro lascia e spiazza Milly Carlucci: “Delusione” (Di venerdì 30 luglio 2021) E’ guerra tra Milly Carlucci e Raimondo Todaro, il quale ha detto addio al programma della conduttrice, Ballando con le stelle, via social. In un nuovo intervento condiviso in rete, infatti, il ballerino e coreografo ha fatto sapere di non avere intenzione di tornare a ballare per il dancing-show di casa Rai. Un messaggio che non è piaciuto a Milly, che di tutta risposta si è detta delusa per il preavviso dello stimato amico e artista, in quanto avrebbe preferito un confronto diretto con il diretto interessato piuttosto che un gelido addio virtuale. Intanto spunta ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 30 luglio 2021) E’ guerra tra, il quale ha detto addio al programma della conduttrice,con le, via social. In un nuovo intervento condiviso in rete, infatti, il ballerino e coreografo ha fatto sapere di non avere intenzione di tornare a ballare per il dancing-show di casa Rai. Un messaggio che non è piaciuto a, che di tutta risposta si è detta delusa per il preavviso dello stimato amico e artista, in quanto avrebbe preferito un confronto diretto con il diretto interessato piuttosto che un gelido addio virtuale. Intanto spunta ...

Advertising

VanityFairIt : In un post su Instagram, Raimondo Todaro comunica di voler lasciare il cast di «Ballando con le Stelle» per percorr… - PBonfiglioli : @AlibrandoR @rubino7004 È la stessa giornalista che, da giudice di “Ballando con le Stelle”, si divertiva sadicame… - GiusCandela : BALLANDO CON LE STELLE, IL DIFENSORE 'LATIN LOVER' FABIO GALANTE TRA I CONCORRENTI? #BallandoConLeStelle - infoitcultura : Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro risponde a Milly Carlucci: 'Il mio addio? Perché non te l'ho detto in facci… - infoitcultura : Ballando con le Stelle, Milly Carlucci amareggiata: “Non ci si comporta così” -