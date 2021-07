Amazon, multa da 746 milioni di euro per violazione delle norme EU sulla privacy – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 31 luglio 2021) Amazon ha ricevuto una maxi multa da ben 746 milioni di euro: l’autorità europea sostiene che l’azienda abbia violato le norme EU sulla privacy.. Amazon ha ricevuto una multa da ben 746 milioni di euro per violazione delle norme europee sulla privacy. L’azienda ha già annunciato che farà ricorso e che trova la sanzione, la più alta di sempre in ambito EU, davvero sproporzionata. Non è la ... Leggi su helpmetech (Di sabato 31 luglio 2021)ha ricevuto una maxida ben 746di: l’autoritàpea sostiene che l’azienda abbia violato leEU..ha ricevuto unada ben 746diperpee. L’azienda ha già annunciato che farà ricorso e che trova la sanzione, la più alta di sempre in ambito EU, davvero sproporzionata. Non è la ...

Advertising

RaiNews : L'autorità lussemburghese per la protezione dei dati (Cnpd), ha condannato #Amazon con una multa record da 746 mili… - fattoquotidiano : Amazon, maxi multa da 746 milioni in Lussemburgo per violazione delle norme sulla privacy. L’Azienda annuncia ricor… - Tg3web : Quasi 750 milioni di euro. Una multa mai vista per Amazon, condannata dall'Autorità della Privacy del Lussemburgo c… - AnselmiDanilo : RT @_cieloitalia: Multa da 746 milioni ad Amazon per violazione del regolamento sulla privacy. - avvalessandrod4 : Maxi multa ad Amazon per violazione delle norme Ue sulla privacy: 746 milioni di euro -