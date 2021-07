Odenkirk, malore sul set di Better Call Saul: le condizioni (Di giovedì 29 luglio 2021) Bob Odenkirk è in “condizioni stabili” dopo il “problema cardiaco” che gli ha causato il malore mentre era sul set di Better Call Saul. Il protagonista dell’acclamata serie tv, spin-off della celebre Breaking Bad, si è sentito male martedì durante le riprese nel New Mexico. L’attore, 58 anni, è stato portato d’urgenza in ospedale ad Albuquerque dove è ancora ricoverato. A riferire sulle sue attuali condizioni sono il suo management e i suoi familiari, che hanno anche ringraziato i medici che lo stanno seguendo e i tantissimi fan e colleghi di Odenkirk ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 luglio 2021) Bobè in “stabili” dopo il “problema cardiaco” che gli ha causato ilmentre era sul set di. Il protagonista dell’acclamata serie tv, spin-off della celebre Breaking Bad, si è sentito male martedì durante le riprese nel New Mexico. L’attore, 58 anni, è stato portato d’urgenza in ospedale ad Albuquerque dove è ancora ricoverato. A riferire sulle sue attualisono il suo management e i suoi familiari, che hanno anche ringraziato i medici che lo stanno seguendo e i tantissimi fan e colleghi di...

