Bob Odenkirk, malore sul set di «Better call Saul»: «Condizioni stabili» (Di giovedì 29 luglio 2021) Il mondo del cinema, e non solo, trattiene il fiato per Bob Odenkirk. L’attore americano, infatti, ha avuto un malore mentre stava girando una scena di Better call Saul, la celebre serie Netflix – spin-off di Breaking Bad – in cui veste i panni del protagonista, l’avvocato Saul Goodman: secondo la ricostruzione, è collassato sul set ed è stato quindi trasportato d’urgenza in ospedale, dov’è tutt’ora ricoverato. Leggi su vanityfair (Di giovedì 29 luglio 2021) Il mondo del cinema, e non solo, trattiene il fiato per Bob Odenkirk. L’attore americano, infatti, ha avuto un malore mentre stava girando una scena di Better call Saul, la celebre serie Netflix – spin-off di Breaking Bad – in cui veste i panni del protagonista, l’avvocato Saul Goodman: secondo la ricostruzione, è collassato sul set ed è stato quindi trasportato d’urgenza in ospedale, dov’è tutt’ora ricoverato.

Advertising

fanpage : #BobOdenkirk trasportato d'urgenza in ospedale, ha avuto un malore sul set - repubblica : Bob Odenkirk in ospedale dopo un malore sul set di 'Better Call Saul' - SpikeItalia : Bob per fortuna ora sta Better #BobOdenkirk #BetterCallSaul - glooit : Come sta Bob Odenkirk, le cause del malore: “Stabile dopo un problema al cuore” leggi su Gloo… - CatelliRossella : Bob Odenkirk collassa su set di Better Call Saul, ricoverato - Tv - ANSA -