Vaccini in vacanza: sì alla seconda dose per i lombardi in Liguria (Di mercoledì 28 luglio 2021) Solo qualche giorno fa abbiamo pubblicato la lettera con cui una mamma segnalava il mancato accoglimento della richiesta di effettuare la seconda dose di vaccino per i suoi figli in vacanza con lei in Liguria. Adesso arriva la svolta. La comunica in una nota la Direzione generale Welfare della Regione lombardia. “In linea con quanto stabilito in data 9 giugno scorso dal Commissario Straordinario, il generale Francesco Paolo Figliuolo, la lombardia sta già garantendo la massima flessibilità alla somministrazione della seconda dose di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 luglio 2021) Solo qualche giorno fa abbiamo pubblicato la lettera con cui una mamma segnalava il mancato accoglimento della richiesta di effettuare ladi vaccino per i suoi figli incon lei in. Adesso arriva la svolta. La comunica in una nota la Direzione generale Welfare della Regionea. “In linea con quanto stabilito in data 9 giugno scorso dal Commissario Straordinario, il generale Francesco Paolo Figliuolo, laa sta già garantendo la massima flessibilitàsomministrazione delladi ...

