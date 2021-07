Turismo spaziale: dopo Branson e Bezos, l’ultima frontiera è più vicina (Di mercoledì 28 luglio 2021) La corsa allo spazio dei milionari sta rivoluzionando un settore rimasto identico a se stesso per oltre mezzo secolo: oggi i privati stimolano lo sviluppo, il processo di innovazione parte dal basso e l’attività spaziale viene svolta anche, se non soprattutto, a fini di profitto Leggi su repubblica (Di mercoledì 28 luglio 2021) La corsa allo spazio dei milionari sta rivoluzionando un settore rimasto identico a se stesso per oltre mezzo secolo: oggi i privati stimolano lo sviluppo, il processo di innovazione parte dal basso e l’attivitàviene svolta anche, se non soprattutto, a fini di profitto

