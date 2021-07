Salvini telefona a Draghi: "Salvare i processi per mafia e droga" (Di mercoledì 28 luglio 2021) Matteo Salvini, che oggi ha sentito più volte la senatrice Giulia Bongiorno, ha ribadito poco fa in una telefonata al presidente del Consiglio Mario Draghi la linea della Lega sulla giustizia: non possono andare in fumo i processi per mafia, traffico di droga e violenza sessuale. Lo sottolineano fonti della Lega. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) Matteo, che oggi ha sentito più volte la senatrice Giulia Bongiorno, ha ribadito poco fa in unata al presidente del Consiglio Mariola linea della Lega sulla giustizia: non possono andare in fumo iper, traffico die violenza sessuale. Lo sottolineano fonti della Lega.

HuffPostItalia : Salvini telefona a Draghi: 'Salvare i processi per mafia e droga' - hhummohh : @teoxandra In buona salute, lucido, non novax, però si vaccinerebbe se gli telefona Salvini. Qualcosa non quadra ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini telefona Luca Bernardo è l'anti Sala: Meloni lo incorona, Berlusconi gli telefona Ha già incontrato Matteo Salvini e Giorgia Meloni, ha ricevuto ieri sera la telefonata di Silvio Berlusconi e oggi entrerà in conclave come candidato unico per il soglio di Palazzo Marino. Habemus papam , o quasi. I colloqui ...

Grillo e Conte, un po' meno della Pimpa e Barbapapà ... gne gne, e a quel punto si mettono in mezzo gli intermediari tipo Stefano Patuanelli, che telefona ... Se il prezzo della fine della fiera è la vittoria di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, pazienza, che ...

Salvini telefona a Draghi: "Salvare i processi per mafia e droga" L'HuffPost Salvini telefona a Draghi: "Salvare i processi per mafia e droga" Matteo Salvini, che oggi ha sentito più volte la senatrice Giulia Bongiorno, ha ribadito poco fa in una telefonata al presidente del Consiglio Mario Draghi la linea della Lega sulla giustizia: non pos ...

Covid: Salvini a Draghi, 'necessita' di nuove strette non c'e', dati confortanti' Su lavoro e trasporti ci saranno nuove strette 'solo se ce ne sarà necessità che oggi non c'è, comunque questa settimana non ci sarà nessun aggravio', e a Draghi 'ho fatto alcune proposte, credo ci si ...

Ha già incontrato Matteoe Giorgia Meloni, ha ricevuto ieri sera la telefonata di Silvio Berlusconi e oggi entrerà in conclave come candidato unico per il soglio di Palazzo Marino. Habemus papam , o quasi. I colloqui ...... gne gne, e a quel punto si mettono in mezzo gli intermediari tipo Stefano Patuanelli, che... Se il prezzo della fine della fiera è la vittoria di Giorgia Meloni e Matteo, pazienza, che ...Matteo Salvini, che oggi ha sentito più volte la senatrice Giulia Bongiorno, ha ribadito poco fa in una telefonata al presidente del Consiglio Mario Draghi la linea della Lega sulla giustizia: non pos ...Su lavoro e trasporti ci saranno nuove strette 'solo se ce ne sarà necessità che oggi non c'è, comunque questa settimana non ci sarà nessun aggravio', e a Draghi 'ho fatto alcune proposte, credo ci si ...