Roma, si tratta per Shomurodov del Genoa (Di mercoledì 28 luglio 2021) Eldor Shomurodov è il nome più caldo del mercato della Roma. Josè Mourinho vuole un attaccante e sembra averlo individuato: secondo Sky Sport, è l’uzbeco il favorito per rinforzare il reparto offensivo giallorosso. Il Genoa chiede una cifra superiore ai quindici milioni e la Roma potrebbe accontentare le richieste del club con la formula del prestito con obbligo di riscatto. José Mourinho potrebbe essere presto accontentato. Nel frattempo, il Genoa tratta con la Dinamo Kiev per il classe 2000 Supryaga, l’eventuale sostituto di Shomurodov. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 luglio 2021) Eldorè il nome più caldo del mercato della. Josè Mourinho vuole un attaccante e sembra averlo individuato: secondo Sky Sport, è l’uzbeco il favorito per rinforzare il reparto offensivo giallorosso. Ilchiede una cifra superiore ai quindici milioni e lapotrebbe accontentare le richieste del club con la formula del prestito con obbligo di riscatto. José Mourinho potrebbe essere presto accontentato. Nel frattempo, ilcon la Dinamo Kiev per il classe 2000 Supryaga, l’eventuale sostituto di. SportFace.

