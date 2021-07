Insulti al sindaco Ricci: 'Sei il joker'. A processo gli hater dei social, in due a giudizio per diffamazione (Di mercoledì 28 luglio 2021) PESARO - Insulti e oltraggi sui social nei confronti del sindaco Matteo Ricci e del Comune, in autunno i primi due processi . Sul banco degli imputati due pesaresi che con i loro commenti su Facebook ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 28 luglio 2021) PESARO -e oltraggi suinei confronti delMatteoe del Comune, in autunno i primi due processi . Sul banco degli imputati due pesaresi che con i loro commenti su Facebook ...

Advertising

MessinaMag : “Il Sindaco e i suoi “fidi collaboratori” si affaticano a spiegare ciò che non possono spiegare, aggredendo con inc… - Gennaro55591240 : @mikmik1970 @marcelloharan @CozzAndrea Esempio, che ha ricevuto lui si davvero minacce ed anche qualcosa in più, gl… - oggitreviso : Insulti e minacce sui social al sindaco di Treviso favorevole al Green Pass - mattinodipadova : Stefan diffonde volantini per sensibilizzare i cittadini alla profilassi. Travolto da insulti via mail e Fb - mariagr13940477 : @CarloCalenda È inutile che insulti Conte, non diventerai mai ?? sindaco. Sei un bimbo minkia?? -