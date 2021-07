Caro Enrico… fragilità umane del mito (Di giovedì 29 luglio 2021) di Olga Chieffi Il 5 dicembre 1906 Lina Cavalieri baciò con passione il tenore Enrico Caruso di fronte a una platea sbalordita, che non s’aspettava uno slancio di tale intensità da parte della cantante lirica. Da allora, “la donna più bella del mondo”, come tutti già la chiamavano, diventò anche “the kissing primadonna”, proprio in virtù di quel “coup de théâtre” con cui, sul palco del Metropolitan Opera House di New York, aveva reso scabrosamente indimenticabile la messa in scena della “Fedora” di Umberto Giordano. Stasera, alle ore 21, i reali della reggia di Caserta, oltre al direttore artistico Antonio Marzullo, saranno proprio Lina Cavalieri ed Enrico Caruso, un rapporto speciale, ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 29 luglio 2021) di Olga Chieffi Il 5 dicembre 1906 Lina Cavalieri baciò con passione il tenore Enrico Caruso di fronte a una platea sbalordita, che non s’aspettava uno slancio di tale intensità da parte della cantante lirica. Da allora, “la donna più bella del mondo”, come tutti già la chiamavano, diventò anche “the kissing primadonna”, proprio in virtù di quel “coup de théâtre” con cui, sul palco del Metropolitan Opera House di New York, aveva reso scabrosamente indimenticabile la messa in scena della “Fedora” di Umberto Giordano. Stasera, alle ore 21, i reali della reggia di Caserta, oltre al direttore artistico Antonio Marzullo, saranno proprio Lina Cavalieri ed Enrico Caruso, un rapporto speciale, ...

Advertising

christian_fsi : @enricoruggeri Caro Enrico, l'Italia è da sempre la terra dei màrtiri. Non è il primo e non sarà l'ultimo. - pythagoras_II : Caro Enrico, è dovuto agli eccessi edilizi degli ultimi sette decenni, lo dice la scienza, tu trasta. Er buuum ecco… - Giusy48921432 : @BetucchiEnrico Buon pomeriggio a te caro Enrico ?????? - reggiadicaserta : #UnEstatedaRe ?????? Questa sera, all'Aperia, ore 21.00, l'Omaggio a Caruso “Caro Enrico…”. Con l'Orchestra Filarmonic… - dorio77 : @EnricoLetta Ma caro Enrico, non ci capisci una fava su quello che accade in Italia, ti vai a fare pure gli affari… -