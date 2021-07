«Temptation Island 2021» e quel copione già scritto

(Di martedì 27 luglio 2021) Guardare una puntata di Temptation Island significa, spesso e volentieri, percorrere un labirinto dentro al quale sappiamo cosa aspettarci senza pausa che qualcosa possa sorprenderci. Di edizione in edizione, viviamo più o meno lo stesso tipo di dinamiche e lo stesso tipo di reazioni, ed è proprio questo lo schema reiterato di continuo, senza un guizzo o qualcosa che rompa gli schemi, la vera forza del programma: ci lamentiamo di voler vedere cose nuove quando, alla fine, vogliamo solo indignarci e criticare quello che già conosciamo, dalla fidanzata redenta che prima trova il coraggio di mollare il compagno fedifrago e poi torna sui suoi passi al fidanzato che, per eccesso di rabbia, prende e spacca tutto, una cosa che a Temptation Island succede dal 2015.

