Passeggiare a caccia di lumache per celebrare il turismo lento

Leggi su iodonna

(Di martedì 27 luglio 2021) Spettacoli:: Val Tidone (PV, PC) A passo di lumaca La lentezza è tema di Confluenze Festival anno 2021, che non a caso invita i turisti a una passeggiata “adi”. 15 esemplari giganti – firmati da artisti diversi – sono sparsi tra la Val Tidone e la Val Luretta, geolocalizzate e rintracciabili grazie a una mappa on line. Fabrizio Sclavi le ha riprodotte in cartoline (foto in alto).INFO: Val Tidone tra Pavia e Piacenza, fino all’8 agosto.confluenze.net iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo “Confluenze Festival anno 2021” in Val Tidone, tra Pavia e Piacenza iO Donna.