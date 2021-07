Giustizia | Dadone | Conte e Draghi sapranno mediare

(Di martedì 27 luglio 2021) Sulla riforma della"lascio lavorare Giuseppecon il presidente del Consiglio, sono certa che si riuscirà a trovare una mediazione che sia la più importante non per la nostra ...

Sulla riforma della"lascio lavorare Giuseppe Conte con il presidente del Consiglio Draghi, sono certa che si ... Lo ha detto il ministro delle Politiche Giovanili Fabianaa margine di ...... Luigi Di Maio, Stefano Patuanelli, Federico D'Inca e Fabiana. Ma anche l'ex guardasigilli ... L'obiettivo dell'avvocato è duplice: migliorare la riforma dellae tenere insieme i ...Per addivenire ad un punto d’incontro sono stati frequenti nei giorni scorsi i contatti telefonici tra il premier Draghi e il capo politico pentastellato Giuseppe Conte, che sulla Giustizia testa la s ...Sulla riforma della giustizia "lascio lavorare Giuseppe Conte con il presidente del Consiglio Draghi, sono certa che si riuscirà a trovare una mediazione che sia la più importante non per la nostra fo ...