Generali | Donnet si prepara alla resa dei conti del 2 agosto I retroscena

(Di martedì 27 luglio 2021) Ora non è più una questione di “se” ma di “quando”. Le strade di Philippee disono destinate a separarsi. Troppo forte il pressing di Leonardo Del Vecchio e Francesco Gaetano Caltagirone, titolari rispettivamente del 4,82% e del 5,6% del Leone triestino, per separare le strade con il manager francese. I due finanzieri, tra l’altro, hanno un... Segui su affaritaliani.it

Advertising

paolopoliti1 : Generali: Donnet ai saluti, è solo questione di tempoSul successore una sola certezza: non sarà Mario Greco. Troppo… - amperrino : Generali: Donnet ai saluti, è solo questione di tempo - - Affaritaliani : Generali: Donnet ai saluti, è solo questione di tempo - _DAGOSPIA_ : GENERALI DIETRO LA COLLINA - DEL VECCHIO E CALTAGIRONE VOGLIONO SUBITO LA TESTA DELL’AD DONNET… - Tag43_ita : Del Vecchio e Caltagirone vogliono la testa dell'ad Donnet. Hanno le azioni, ma non la maggioranza nel cda del grup… -

Ultime Notizie dalla rete : Generali Donnet

Affaritaliani.it

Ora non è più una questione di 'se' ma di 'quando'. Le strade di Philippee disono destinate a separarsi. Troppo forte il pressing di Leonardo Del Vecchio e Francesco Gaetano Caltagirone , titolari rispettivamente del 4,82% e del 5,6% del Leone triestino, ...Paolo Madron per https://www.tag43.it PHILIPPEArticolo quinto, chi ha i soldi ha vinto. Capitalismo padronale contro capitalismo delle autonomie, proprietà contro manager, ragioni del mercato che spesso mal si sposano con quelle ...Alcuni rumor di stampa parlano anche della figura di un possibile nuovo presidente con relazioni internazionali. Tuttavia, Mediobanca appoggerebbe una riconferma dell’attuale Group Ceo, Philippe Donne ...Sarà un’estate caldissima per la finanza italiana. Philippe Donnet, amministratore delegato del Leone di Trieste sarebbe finito nel mirino di alcuni grandi soci privati. Secondo La Repubblica, alcuni ...