Caserta, incendio in una fabbrica che produce caffé: l'intervento dei VdF (Di martedì 27 luglio 2021) Caserta – Intorno alle 19:00 di ieri pomeriggio un incendio che si è sviluppato in una fabbrica che produce caffè nel comune di San Marco Evangelista, in viale delle Industrie. Una nube nera, alta e densa si è alzata dallo stabilimento in fiamme ed è stata spinta dai venti verso Caserta. Sul posto sono intervenute varie squadre dei Vigili del Fuoco, una dal distaccamento di Marcianise, una dal distaccamento di Aversa e una dal distaccamento di Piedimonte Matese. A supporto nelle operazioni di spegnimento sono state inviate sul posto anche un'autobotte dalla sede centrale del comando e una dal distaccamento ...

