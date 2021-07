Basilicata, la popolazione invecchia: servono più servizi (Di martedì 27 luglio 2021) POTENZA - Considerato che 'l'età media dei lucani è di 45,7 anni contro i 45,2 dell'Italia' e che in Basilicata si registra 'un progressivo invecchiamento della popolazione, con ritmi superiori alma ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 27 luglio 2021) POTENZA - Considerato che 'l'età media dei lucani è di 45,7 anni contro i 45,2 dell'Italia' e che insi registra 'un progressivomento della, con ritmi superiori alma ...

Basilicata sempre più vecchia, malata e depressa. Cisl: puntare su medicina territoriale Dal censimento permanente Istat 2021 emerge che l’età media dei lucani è di 45,7 anni contro i 45,2 dell’Italia. Il confronto con i dati del censimento 2011 evidenzia un progressivo invecchiamento del ...

