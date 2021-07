Reintegrato l'operaio dell'Ex Ilva, licenziato per un post sulla fiction 'Svegliati amore mio' (Di lunedì 26 luglio 2021) È stato Reintegrato nell'Arcelor Mittal, ex Ilva di Tarando, Riccardo Cristello , l'operaio licenziato per aver condiviso un post su Facebook riguardante la fiction 'Svegliati amore mio' con Sabrina ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 luglio 2021) È statonell'Arcelor Mittal, exdi Tarando, Riccardo Cristello , l'per aver condiviso unsu Facebook riguardante lamio' con Sabrina ...

