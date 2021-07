Omaggio di BPER Banca alla città dell’Aquila con un concerto sulla scalinata di San Bernardino (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – BPER Banca ha deciso di omaggiare la città dell’Aquila con un concerto-evento in occasione del ritorno della Banca in centro storico. Sul palco allestito ai piedi della scalinata di San Bernardino, giovedì 29 luglio alle 21,30, si esibirà la “Ensemble Symphony Orchestra”, diretta dal maestro Giacomo Loprieno, in “The legend: tribute to Morricone”. “Sulle ali dell’Aquila….” è il titolo della serata, dall’alto valore simbolico, che anticiperà la cerimonia ufficiale di inaugurazione della sede storica ex Carispaq, in programma ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) –ha deciso di omaggiare lacon un-evento in occasione del ritorno dellain centro storico. Sul palco allestito ai piedi delladi San, giovedì 29 luglio alle 21,30, si esibirà la “Ensemble Symphony Orchestra”, diretta dal maestro Giacomo Loprieno, in “The legend: tribute to Morricone”. “Sulle ali….” è il titolo della serata, dall’alto valore simbolico, che anticiperà la cerimonia ufficiale di inaugurazione della sede storica ex Carispaq, in programma ...

Advertising

GuglielmoZambe2 : RT @IlPrimatoN: Fare leva sul terrore del Covid per convincere i potenziali clienti a passare alla loro banca: fatto - dvbntd61 : RT @IlPrimatoN: Fare leva sul terrore del Covid per convincere i potenziali clienti a passare alla loro banca: fatto - GSerci : RT @IlPrimatoN: Fare leva sul terrore del Covid per convincere i potenziali clienti a passare alla loro banca: fatto - preziosoantonio : RT @IlPrimatoN: Fare leva sul terrore del Covid per convincere i potenziali clienti a passare alla loro banca: fatto - VCountry3 : RT @IlPrimatoN: Fare leva sul terrore del Covid per convincere i potenziali clienti a passare alla loro banca: fatto -