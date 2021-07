L’Europa dopo Merkel si mette nelle mani di Draghi L’analisi di Alli

Leggi su formiche

(Di lunedì 26 luglio 2021) A poco meno di sei mesi dal suo insediamento come presidente del Consiglio, Mariofa discutere e suscita reazioni – talvolta anche in aperto contrasto – nell’opinione pubblica, come è giusto che sia in una democrazia matura. Se la gran parte degli italiani giudica positivo l’operato del nostro Primo ministro e del suo governo, non mancano, infatti, le perplessità e neppure le voci fortemente critiche. Non intendo entrare nel merito di queste dialettiche, perfettamente legittime, anche se a leggere gli articoli del Fatto Quotidiano non può non sorgere il sospetto che Marco Travaglio e soci abbiano avuto un autentico travaso di bile, tuttora in corso, ...