Cristiano Ronaldo alla Continassa | folla di tifosi e autografi VIDEO

(Di lunedì 26 luglio 2021)è arrivato. Il portoghese, dopo le vacanze, è tornato a Torino, sponda Juventus, per compiere le visite mediche di rito per la prossima stagione. Grandediad attenderlo

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS CRISTIANO RONALDO È ATTERRATO A TORINO DOMANI SARÀ ATTESO ALLA CONTINASSA DA ALLEGRI #SkySport… - goal : Cristiano Ronaldo in red ?? - GoalItalia : Cristiano Ronaldo torna in Italia ?? Domani primo allenamento ???? - marcokaf : E quindi alla fine Cristiano Ronaldo è tornato ed ha fatto meno vacanze di Demiral o Szczesny. E ancora una volta,… - Pasky973 : @Cristiano #Ronaldo al #Jmedical stamattina. Il Re è tornato ?????? #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo

è rientrato a Torino e questa mattina si è sottoposto ai test atletici al J - Medical: entusiasmo dei tifosi della Juventusal J - Medical (Foto CM. IT)Dopo tante ...Primo giorno alla Continassa per, che ieri pomeriggio è rientrato a Torino dopo le vacanze prolungate per le fatiche degli Europei. Il portoghese ha varcato di buonora, qualche minuto dopo le 8.30, i cancelli del ...Ma tutto, ovviamente, ruoterà attorno a CR7.Cristiano Ronaldo è arrivato al JMedical per iniziare le visite mediche della sua quarta stagione in bianconero.Alla Continassa è arrivato anche il direttor ...(Virgilio Sport) LEGGI ANCHE > > > Calciomercato Juventus, clausola scaduta | 35 milioni di euro da sfruttare Come noto, Cristiano Ronaldo è atterrato ieri sera a Caselle con un volo privato.