Chiara Ferragni col costume arcobaleno: è per caso un indizio? (Di lunedì 26 luglio 2021) Chiara Ferragni ha postato una foto a bordo piscina con un costume color arcobaleno. Che si tratti di un indizio? Ecco tutti i dettagli. Chiara Ferragni è sempre molto attiva… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 26 luglio 2021)ha postato una foto a bordo piscina con uncolor. Che si tratti di un? Ecco tutti i dettagli.è sempre molto attiva… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

petergomezblog : Eutanasia legale, Fedez e Chiara Ferragni firmano il referendum: “Passo avanti per il nostro Paese, fatelo anche vo… - oramipassa : Ho sognato di aver perso il cellulare in un esatto punto di una spiaggia. Quando sono tornata a riprenderlo, però ,… - elena_stiv01 : @meripertutti Per quale film? Io nel 2018 sono andata a vedere la seconda proiezione di “a star is born” (trovandom… - bisexualwatsson : chiara ferragni ad ostuni due giorni fa ED IO AD OSTUNI CI VADO DOMANI - sweetanistvn : RT @obsessedharry__: io sono innamorata di fedez e chiara ferragni comunque, sono bellissimi ???? -