Spalletti messaggio social da applausi: “A tutta forza per il Napoli!”. Pioggia di like dai tifosi (Di domenica 25 luglio 2021) “A tutta forza per il Napoli!” Luciano Spalletti carica gli azzurri sui social. Il tecnico di Certaldo giorno dopo giorno, sta entrando già nel cuore della tifoseria azzurra. Spalletti sui propri canali social ha pubblicato nelle ultime ore sul suo account Instagram una foto dei suoi calciatori impegnati nel tiro alla fune a Dimaro. “A tutta forza per il Napoli!”, scrive l’allenatore del Napoli, che ha anche cambiato la propria immagine del profilo inserendo una foto con la casacca che riporta la scritta “Sarò con te e ... Leggi su napolipiu (Di domenica 25 luglio 2021) “Aper il” Lucianocarica gli azzurri sui. Il tecnico di Certaldo giorno dopo giorno, sta entrando già nel cuore della tifoseria azzurra.sui propri canaliha pubblicato nelle ultime ore sul suo account Instagram una foto dei suoi calciatori impegnati nel tiro alla fune a Dimaro. “Aper il”, scrive l’allenatore del Napoli, che ha anche cambiato la propria immagine del profilo inserendo una foto con la casacca che riporta la scritta “Sarò con te e ...

Advertising

CalcioNapoli24 : - calciotoday_it : ?? Luciano #Spalletti lancia il messaggio a #DeLaurentiis: #Koulibaly non si tocca #Napoli - infoitsport : PRIMA PAGINA CORRIERE - Spalletti, messaggio per ADL. Ansia per Demme - sportli26181512 : Il #Napoli si presenta in piazza: standing ovation per #Osimhen: La squadra si è concessa al pubblico di Dimaro. Il… - infoitsport : De Maggio: 'Spalletti show a Dimaro: Luciano ha inviato un messaggio ai tifosi' -