Scherma, Olimpiadi Tokyo: Alice Volpi si arrende all'imbattibile Deriglazova. Ora è caccia al bronzo (Di domenica 25 luglio 2021) Alice Volpi salirà in pedana per conquistare la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo. E' questo il verdetto della prima semifinale della prova individuale di fioretto femminile, vinta dall'imbattibile Inna Deriglazova. La russa si è imposta per 15-10 e potrà difendere il titolo olimpico già vinto cinque anni fa a Rio de Janeiro. Purtroppo è stato un assalto a senso unico, con Deriglazova che ha subito preso il comando e non lo ha più lasciato. Un ottimo avvio quello della russa, che si è portata sul 7-2, per poi amministrare i tentativi di rimonta

UffiziGalleries : Prima medaglia d'oro per @ItaliaTeam_it ?? a #Tokyo2020 Celebriamo l'impresa di Vito Dell'Aquila campione di… - Federscherma : #Tokyo2020 Olimpiadi - Sciabola Maschile. È FINALEEEEEEEEEEEEE È MEDAGLIAAAAAAAAA Luigi Samele supera 15-12 il co… - Federscherma : #Tokyo2020 Olimpiadi - Sciabola Maschile. È ARGENTO PER LUIGI SAMELE ?? L’azzurro si arrende in finale all’ungheres… - jul_es7 : RT @Marco_Coso: Io quando alle #Olimpiadi spiegano le differenze fra le varie discipline della #scherma: #Tokyo2020 #Olympics #Fencing htt… - TimisoaraPinto : #volpi #deriglazova vittoria meritatissima della campionessa russa, ma ultima stoccata dubbia, che ne pensi… -