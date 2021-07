Rula Jebreal dice no a Propaganda Live, ma sì ad un circolo per soli uomini (Di domenica 25 luglio 2021) La giornalista e affermata femminista Rula Jebreal rifiuta l’invito a Propaganda Live perché ci sono poche ospiti donne, ma decide di presentare il suo libro in un circolo per soli uomini a Roma. Rula Jebreal è una giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva, di origine palestinese, nata a Haifa, cresciuta in Israele e poi trasferitasi in L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 25 luglio 2021) La giornalista e affermata femministarifiuta l’invito aperché ci sono poche ospiti donne, ma decide di presentare il suo libro in unpera Roma.è una giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva, di origine palestinese, nata a Haifa, cresciuta in Israele e poi trasferitasi in L'articolo proviene da Leggilo.org.

