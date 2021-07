Reazione a Catena 25 luglio 2021: i Peter Pan vincono (Di domenica 25 luglio 2021) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, domenica 25 luglio 2021. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto diventare campioni i Peter Pan, tre giovani pediatri di Napoli che lavorano in ospedale. I Peter Pan – Marco, Gian Paolo ed Edoardo – al loro primo tentativo sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena, che stasera, dopo alcuni dimezzamenti e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 4.438 euro. Bravi!!! Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 25 luglio 2021) Il video dell’Ultimadidi stasera, domenica 25. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto diventare campioni iPan, tre giovani pediatri di Napoli che lavorano in ospedale. IPan – Marco, Gian Paolo ed Edoardo – al loro primo tentativo sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima, che stasera, dopo alcuni dimezzamenti e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 4.438 euro. Bravi!!! Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link ...

Advertising

attivitacrm : stasera alle 22:00 giocheremo a ?? REAZIONE A CATENA ?? (?) per partecipare - jaakeily : quest’anno non sto vedendo né reazione a catena né techetechete letteralmente non sono più io ho perso la mia essenza - fizzyIemonade : i tre nuovi campioni di reazione a catena a me…. interessano - theygotlostinit : Nuovi campioni di Reazione a Catena protection squad - yutaismymoon : @dooIapeep ci sei tu da reazione a catena -