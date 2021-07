Non solo Julia Roberts e Kiefer Sutherland: quando le star si lasciano (quasi) all’altare (Di domenica 25 luglio 2021) Lasciarsi all’altare, o poco prima di arrivarci, è uno dei peggiori addii che si possano immaginare. Eppure a Hollywood è capitato più volte. Memorabile il caso di Julia Roberts. L’attrice nel 1991, proprio come la protagonista del suo film Se scappi ti sposo, è letteralmente scappata lasciando il promesso sposo Kiefer Sutherland tre giorni prima del matrimonio. Per Kiefer un’umiliazione planetaria, elevata all’ennesima potenza da un dettaglio non irrilevante: Julia fuggì in Irlanda con l’allora migliore amico di Kiefer, l’attore Jason Patric. Oltre al danno, la beffa. Leggi su vanityfair (Di domenica 25 luglio 2021) Lasciarsi all’altare, o poco prima di arrivarci, è uno dei peggiori addii che si possano immaginare. Eppure a Hollywood è capitato più volte. Memorabile il caso di Julia Roberts. L’attrice nel 1991, proprio come la protagonista del suo film Se scappi ti sposo, è letteralmente scappata lasciando il promesso sposo Kiefer Sutherland tre giorni prima del matrimonio. Per Kiefer un’umiliazione planetaria, elevata all’ennesima potenza da un dettaglio non irrilevante: Julia fuggì in Irlanda con l’allora migliore amico di Kiefer, l’attore Jason Patric. Oltre al danno, la beffa.

Advertising

RobertoBurioni : I vaccini sono sicuri, efficaci e vi permettono non solo di andare al ristorante, ma anche di evitare di finire in… - borghi_claudio : Questi nelle tabelle dell'ISS non li mettiamo vero? Pura casualità. Far vedere solo quante sono le ospedalizzazioni… - heather_parisi : Le affermazioni che 'i vaccinati non sono contagiosi' e che 'l'appello a non vaccinarsi è un appello a morire o a f… - niun68 : @Aelois_ Non è solo un problema di insegnanti. Spesso parte dalla famiglia. Le cose troppo astratte non sono ben vi… - 1950_anna : RT @Supernova_Italy: @nomfup Chiamate chi non vuole vaccinarsi 'sorcio', chiedete vagoni per i non vaccinati, chi lockdown solo per i non v… -