Marotta, rivediamo norma distanziamento in stadi (Di domenica 25 luglio 2021) "Sarebbe utile eliminare il metro di distanziamento tra un posto e l'altro, tenendo obbligatorio il Green Pass, che in questo momento rappresenta il massimo della tutela per tutti". Così l'ad dell'... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 25 luglio 2021) "Sarebbe utile eliminare il metro ditra un posto e l'altro, tenendo obbligatorio il Green Pass, che in questo momento rappresenta il massimo della tutela per tutti". Così l'ad dell'...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Marotta, rivediamo norma distanziamento in stadi: (ANSA) - MILANO, 25 LUG - 'Sarebbe utile elimina… - JeanMarie1899 : RT @RaiSport: ?? #Marotta: 'Rivediamo la norma sul distanziamento negli stadi' L'ad dell'#Inter: 'La capienza ridotta al 25/30%, sarebbe un… - RaiSport : ?? #Marotta: 'Rivediamo la norma sul distanziamento negli stadi' L'ad dell'#Inter: 'La capienza ridotta al 25/30%,… - glooit : Marotta, rivediamo norma distanziamento in stadi leggi su Gloo - interclubpavia : Marotta, rivediamo norma distanziamento in stadi -

Ultime Notizie dalla rete : Marotta rivediamo Marotta, rivediamo norma distanziamento in stadi Così l'ad dell'Inter, Giuseppe Marotta, interpellato dall'ANSA sulle decisioni del Governo sulla capienza degli stadi. "Con il distanziamento - prosegue - la capienza, prevista al 50%, verrebbe ...

Marotta, rivediamo norma distanziamento in stadi Così l'ad dell'Inter, Giuseppe Marotta, interpellato dall'ANSA sulle decisioni del Governo sulla capienza degli stadi. "Con il distanziamento - prosegue - la capienza, prevista al 50%, verrebbe ...

Marotta, rivediamo norma distanziamento in stadi - Calcio Agenzia ANSA Marotta: "Rivediamo la norma sul distanziamento negli stadi" "Sarebbe utile eliminare il metro di distanziamento tra un posto e l'altro, tenendo obbligatorio il Green Pass, che in questo momento rappresenta il massimo della tutela per tutti". Così l'ad dell'Int ...

Calcio: Marotta, rivediamo norma distanziamento in stadi (ANSA) – MILANO, 25 LUG – “Sarebbe utile eliminare il metro di distanziamento tra un posto e l’altro, tenendo obbligatorio il Green Pass, che in questo momento rappresenta il massimo della tutela per ...

Così l'ad dell'Inter, Giuseppe, interpellato dall'ANSA sulle decisioni del Governo sulla capienza degli stadi. "Con il distanziamento - prosegue - la capienza, prevista al 50%, verrebbe ...Così l'ad dell'Inter, Giuseppe, interpellato dall'ANSA sulle decisioni del Governo sulla capienza degli stadi. "Con il distanziamento - prosegue - la capienza, prevista al 50%, verrebbe ..."Sarebbe utile eliminare il metro di distanziamento tra un posto e l'altro, tenendo obbligatorio il Green Pass, che in questo momento rappresenta il massimo della tutela per tutti". Così l'ad dell'Int ...(ANSA) – MILANO, 25 LUG – “Sarebbe utile eliminare il metro di distanziamento tra un posto e l’altro, tenendo obbligatorio il Green Pass, che in questo momento rappresenta il massimo della tutela per ...