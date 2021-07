La Volpi cede in semifinale | alle 12 50 per il bronzo

(Di domenica 25 luglio 2021) Niente da fare per Alicecontro la numero 1 del ranking mondiale del fioretto femminile e campionessa olimpica in carica Imma Deriglazova. L'azzurra ha ceduto inalla russa 15 - 8 in ...

Niente da fare per Alicecontro la numero 1 del ranking mondiale del fioretto femminile e campionessa olimpica in carica Imma Deriglazova. L'azzurra ha ceduto in semifinale alla russa 15 - 8 in un assalto cominciato in ...... JUDO DONNE , NIENTE FINALE PER LA GIUFFRIDA Sconfitta in semifinale per Odette Giuffrida, che... Ore 9:15 SCHERMA, FIORETTO DONNE:VINCE IL DERBY, È SEMIFINALE Alicedomina il derby ...La prima giornata di Olimpiadi di Tokyo 2020 ha regalato all'Italia due medaglie grazie a Vito Dell'Aquila nel taekwondo e all'argento ...