Calcio | la Treccani inserisce il “Tiraggiro” nei propri neologismi

(Di domenica 25 luglio 2021) “s. m. (fam.) Nel, il tiro a giro, fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rientrare”. L’Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti, comunemente nota come La, sostanzialmente la più famosa enciclopedia in lingua italiana, ha sconfinato nele ha preso a piene mani da uno dei “tormentoni” dei Campionati Europei 2021, andando a definire il celebre tiro arcuato di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli con quella conclusione ha segnato sia contro la Turchia all’esordio sia, soprattutto, nei quarti di finale contro il Belgio. Un tiro particolare che i suoi ...