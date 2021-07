AD 100 Game Changers: Seungjin Yang (Di domenica 25 luglio 2021) Cento nomi, cento storie: è la selezione, firmata AD Italia, dei talenti che, in un anno di disruption, stanno cambiando il mondo del progetto, e il modo di raccontarlo. La fascinazione per i balloon sublimata in una nuova e personalissima forma di scultura attraverso un processo sperimentale iniziato nel 2013 e messo a punto nel tempo dal designer coreano. Oggi la serie Blowing conta sedute di diverse forme e colori: allegre si?, e solide. I palloncini sono gonfiati, rivestiti da otto strati di resina epossidica e quindi assemblati. A cura di Marco Morello e Alessia Pincini Per abbonarti clicca qui Luigi Scudella. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 25 luglio 2021) Cento nomi, cento storie: è la selezione, firmata AD Italia, dei talenti che, in un anno di disruption, stanno cambiando il mondo del progetto, e il modo di raccontarlo. La fascinazione per i balloon sublimata in una nuova e personalissima forma di scultura attraverso un processo sperimentale iniziato nel 2013 e messo a punto nel tempo dal designer coreano. Oggi la serie Blowing conta sedute di diverse forme e colori: allegre si?, e solide. I palloncini sono gonfiati, rivestiti da otto strati di resina epossidica e quindi assemblati. A cura di Marco Morello e Alessia Pincini Per abbonarti clicca qui Luigi Scudella. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

dummmics : @BaioccoR6 @deeecoR6 I don't care, se ce ne fossero 2 ogni 100 game è una cosa, ma in 6 game 6 cheater che volano e aimbottano - AD_italia : AD 100 Game Changers: Carlo Massoud - AD Italia - AD_italia : AD 100 Game Changers: Carlo Massoud - AD Italia - richispina : RT @luxJackzz: Come riuscire a non quallarsi per 10 punti il tizio decide di pushare perdiamo game start poi dice ci mancano 3 facciamo po… - luxJackzz : Come riuscire a non quallarsi per 10 punti il tizio decide di pushare perdiamo game start poi dice ci mancano 3 fa… -