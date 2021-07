Yoox, il fondatore Marchetti pronto all’addio: “Lascio le cose perfettamente in ordine, non potrei essere più orgoglioso” (Di sabato 24 luglio 2021) Federico Marchetti lascia Yoox dopo 22 anni. “Non potrei essere più orgoglioso di quel che è stato fatto”, ha detto al Corriere della Sera il fondatore della società di moda online del gruppo Richemont. “Lascio le cose perfettamente a posto”, racconta sottolineando che voleva “lasciare con un piano di successione ben fatto, annunciato 18 mesi fa e messo “on hold” a causa del Covid; poi abbiamo riaperto la pratica a settembre 2020, c’è stata la nomina del nuovo ceo, il francese Geoffroy Lefebvre, figura affidabile che ha già lavorato con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Federicolasciadopo 22 anni. “Nonpiùdi quel che è stato fatto”, ha detto al Corriere della Sera ildella società di moda online del gruppo Richemont. “lea posto”, racconta sottolineando che voleva “lasciare con un piano di successione ben fatto, annunciato 18 mesi fa e messo “on hold” a causa del Covid; poi abbiamo riaperto la pratica a settembre 2020, c’è stata la nomina del nuovo ceo, il francese Geoffroy Lefebvre, figura affidabile che ha già lavorato con ...

