Ucciso in piazza a Voghera, assessore Adriatici in località segreta (Di sabato 24 luglio 2021) commenta L'assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera, Massimo Adriatici, non si trova più nella sua abitazione, dove è ai domiciliari per l'uccisione di un cittadino marocchino di 38 anni. La ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 24 luglio 2021) commenta L'alla Sicurezza del Comune di, Massimo, non si trova più nella sua abitazione, dove è ai domiciliari per l'uccisione di un cittadino marocchino di 38 anni. La ...

Agenzia_Ansa : FLASH I Ucciso in piazza: confermati i domiciliari per l'assessore leghista di Voghera, Adriatici #ANSA - Agenzia_Ansa : Uomo ucciso in piazza a Voghera, parla la sorella della vittima: 'com'è uscito quel colpo?'. Il cognato: 'vogliamo… - MediasetTgcom24 : Ucciso in piazza a Voghera, testimone: 'L'assessore ha preso la mira e ha sparato' #voghera… - pavafrav : RT @gingerale_1990: 'Dopo aver sparato, Adriatici non ha allertato i soccorsi; si è limitato a chiamare il commissariato di polizia di #Vog… - infoitinterno : Ucciso in piazza a Voghera, confermati i domiciliari per Adriatici -