Tokyo 2020, Vito Dell’Aquila oro nel Taekwondo. Sciabola, Samele è argento (Di sabato 24 luglio 2021) Vito Dell'Aquila è la prima medaglia d'oro olimpica per l'Italia ai Giochi di Tokyo 2020. Il ventenne di Mesagne ha battuto in finale il tunisino Mohamed Jendoubi. Decisiva una combinazione nel finale che gli ha consentito di sovvertire l'esito dell'incontro e chiudere 16-12 in proprio favore. "Mio nonno è mancato un mese fa, fino ai primi mesi di quest'anno faceva tutto normalmente, poi è andato peggiorando e l'abbiamo perso. Lui era sicuro che avrei vinto, dedico a lui questa medaglia". Così Vito Dell'Aquila, medaglia d'oro nel Taekwondo alle Olimpiadi di Tokyo, collegato con la dark ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 24 luglio 2021)Dell'Aquila è la prima medaglia d'oro olimpica per l'Italia ai Giochi di. Il ventenne di Mesagne ha battuto in finale il tunisino Mohamed Jendoubi. Decisiva una combinazione nel finale che gli ha consentito di sovvertire l'esito dell'incontro e chiudere 16-12 in proprio favore. "Mio nonno è mancato un mese fa, fino ai primi mesi di quest'anno faceva tutto normalmente, poi è andato peggiorando e l'abbiamo perso. Lui era sicuro che avrei vinto, dedico a lui questa medaglia". CosìDell'Aquila, medaglia d'oro nelalle Olimpiadi di, collegato con la dark ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 TAEKWONDO, CATEGORIA -58 KG: VINCE VITO DELL'AQUILA PRIMO ORO DELL'OLIMPIADE PER L'ITALIA… - valemarchei14 : TOKYO 2020 OPENING CEREMONY ??????? SURREAL?? @italiateam siamo qui per voi?? #DiscoveryGang #Eurosport… - Eurosport_IT : UN ESORDIO DA BRIVIDI!?????? Se vi siete persi l’incredibile vittoria in rimonta dell’Italia, ecco gli highlights ??… - lifestyleblogit : Tokyo 2020, Dell'Aquila: 'Ho pensato a mio nonno, era sicuro che avrei vinto' - Video - - MyNameIsMaGa : #Taekwondo Vito Dell'Aquila regala la prima medaglia all'Italia ?????? #OlimpiadiTokyo2020 -