Tokyo 2020, Samele d’argento nella sciabola: è la prima medaglia per gli azzurri (Di sabato 24 luglio 2021) È la prima medaglia della spedizione italiana alle Olimpiadi di Tokyo 2020. È una medaglia d’argento, ma vale tanto, poiché arrivata alla fine di un percorso difficilissimo nella sciabola maschile: Luigi Samele, agli ottavi, ha superato l’iraniano Rahbari, che alla fine dell’incontro si è rifiutato di stringere la mano all’azzurro. Ai quarti, invece, ha battuto il compagno di squadra italiano Enrico Berré. Poi la semifinale, al cardiopalma, contro Kim: Samele, sotto 6-12, ha compiuto una rimonta incredibile, superando il ... Leggi su open.online (Di sabato 24 luglio 2021) È ladella spedizione italiana alle Olimpiadi di. È una, ma vale tanto, poiché arrivata alla fine di un percorso difficilissimomaschile: Luigi, agli ottavi, ha superato l’iraniano Rahbari, che alla fine dell’incontro si è rifiutato di stringere la mano all’azzurro. Ai quarti, invece, ha battuto il compagno di squadra italiano Enrico Berré. Poi la semifinale, al cardiopalma, contro Kim:, sotto 6-12, ha compiuto una rimonta incredibile, superando il ...

