Tokyo 2020, prima medaglia per l'Italia: Samele vince l'argento nella sciabola maschile l'Italia conquista la prima medaglia d'argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020: il 34enne Luigi Samele è stato sconfitto per 15 punti contro 7 dall'ungherese Szilagyi nella finale di sciabola maschile individuale, piazzandosi al secondo posto sul podio.

