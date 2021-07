Schiamazzi | musica ad alto volume e alcol ai ragazzini | chiuso un bar a Tricesimo

(Di sabato 24 luglio 2021) (Visited 29 times, 63 visits today) Notizie Simili: Arrestato passeur in fuga all'estero: portava… In gita a Tarvisio dalla provincia di Venezia, 3… La richiesta dei Comitati per l'...

TRICESIMO. Nel tardo pomeriggio di ieri 23 luglio, personale della Questura di Udine ha notificato al titolare del bar "la Pecora nera" di Tricesimo la sospensione dell'attività per 15 giorni. Diverse sono state le segnalazioni e gli interventi effettuati dalla forze di polizia nell'ultimo periodo per schiamazzi, persone moleste, musica ad alto volume, somministrazione oltre gli orari di legge e somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni.