Salvini: “Al governo con Pd e i 5 Stelle è una battaglia quotidiana” (Di sabato 24 luglio 2021) “Siamo in un governo ben strano, con Pd e 5 Stelle. E’ una battaglia quotidiana. Le persone mi dicono ‘dovete fermarli tutti, cambiare…’, ma mettetevi al posto nostro in Parlamento con Pd e 5 Stelle. Ogni mattina c’è Letta che si alza e si inventa una tassa. Noi siamo lì a parare i colpi, ogni tanto ce la facciamo, ogni tanto no”. Così a Rimini il leader della Lega Matteo Salvini. Covid – E ancora: “Non si può rovinare la vita a 30 milioni di italiani nel pieno di luglio. Ci sono tanti ragazzi che chiedono solo di divertirsi. Perché non si riaprono le discoteche, che sono luoghi sicuri? ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 luglio 2021) “Siamo in unben strano, con Pd e 5. E’ una. Le persone mi dicono ‘dovete fermarli tutti, cambiare…’, ma mettetevi al posto nostro in Parlamento con Pd e 5. Ogni mattina c’è Letta che si alza e si inventa una tassa. Noi siamo lì a parare i colpi, ogni tanto ce la facciamo, ogni tanto no”. Così a Rimini il leader della Lega Matteo. Covid – E ancora: “Non si può rovinare la vita a 30 milioni di italiani nel pieno di luglio. Ci sono tanti ragazzi che chiedono solo di divertirsi. Perché non si riaprono le discoteche, che sono luoghi sicuri? ...

Advertising

LegaSalvini : BAGNO DI FOLLA PER IL LEADER DELLA LEGA SALVINI IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ A MACERATA E POI ALLA PRIMA DELL'AIDA ALLO… - Adnkronos : #Letta: 'Nel 2023 il governo lo facciamo noi, non #Salvini e #Meloni'. - petergomezblog : Salvini chiedeva che andasse “in esilio su un’isola deserta”. Ora Elsa Fornero diventa consulente del governo Dragh… - Adnkronos : Salvini: “Al governo con Pd e 5 Stelle è una battaglia quotidiana”. - Nipelle1 : RT @RFeragalli: In Brasile continua la mattanza. Ieri oltre 1.300 morti e 108.000 muovi contagi. Questa sarebbe stata la nostra sorte se, i… -